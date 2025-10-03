日本テレビ系「THE突破ファイル」（後7・00）が2日に放送され、恒例「注文の多すぎる突破狭小住宅」のVTRで人気女優が登場してスタジオから驚きの声があがった。「注文の多すぎる突破狭小住宅」は実際にある狭小住宅に込められた驚きのアイデアをクイズで出題する。VTRでは一級建築士役・こがけん、アシスタント役・水谷果穂、こがけん演じる一級建築士の先輩役・武田真治と、おなじみのメンバーが登場した。武田が登場した