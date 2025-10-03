◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)2日に3回戦が行われ、日本勢でベスト16に残った張本美和選手（世界ランク6位）、大藤沙月選手（同10位）、橋本帆乃香選手（同11位）、早田ひな選手（同13位）の4人が出場しました。張本選手と大藤選手の直接対決は、第1ゲームに大藤選手が奪取。一方第2ゲームは、4−10から張本選手が8連続ポイントで奪回。この第2ゲームを大逆転で奪った張本選手は勢いに乗り、第3、4ゲームを奪