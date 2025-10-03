◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)2日に3回戦が行われ、日本勢でベスト16に残った松島輝空選手（世界ランク24位）、宇田幸矢選手（同33位）、茺田一輝選手（同78位）の3人が出場。松島選手は、世界ランク上位の梁靖崑選手（同6位/中国）相手にフルゲームの大接戦。最後は強打で流れをつかみ、3連続ポイントを奪い勝利でベスト8進出。宇田選手も、強豪のモーレゴード選手（同5位/スウェーデン）に3−1で勝利