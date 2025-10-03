米ラスベガス在住でフィギュアスケート女子トリノ五輪４位の村主章枝さんが、久しぶりに姉妹ショットを披露した。３日までにインスタグラムを更新し「コパ先生とランチをしました」。日本の風水の第一人者で開運アドバイザーの「Ｄｒ．コパ」こと小林祥晃氏と、元フィギュアスケート選手で解説者やコメンテーターとしても活躍した妹・村主千香さんと食事したという。「いつもたくさんのアドバイスをありがとうございます。早く