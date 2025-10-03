◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）【シャンティイ（フランス）２日＝山下優】ＪＲＡ海外馬券発売対象の第１０４回凱旋門賞・Ｇ１（５日、パリロンシャン競馬場）の出走馬１８頭の馬番、ゲート番、騎手が確定した。内枠が有利と言われる一戦で、日本調教馬のクロワデュノールは１７番、ビザンチンドリームは１５番と外枠からのスタートになった。対照的にアロヒアリイは内の