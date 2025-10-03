◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第３戦カブス―パドレス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）渡米４年目で自身初のポストシーズンに臨むカブスの鈴木誠也外野手（３１）が２日（日本時間３日）、ワイルドカードシリーズ第３戦となる本拠地・パドレス戦に「５番・右翼」でスタメン出場。パドレスの先発・ダルビッシュ有との日本人対決の１打席目は、２回無死一塁の場面で、内角カッターを捉えて左翼線を破る