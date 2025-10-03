◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第3戦カブスーパドレス（2025年10月2日シカゴ）カブス・鈴木誠也外野手（31）は2日（日本時間3日）、本拠地リグレー・フィールドでパドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に「5番・右翼」で先発出場。第1打席で三塁線を破る二塁打を放ち、3戦連続長打となった。地区シリーズ進出へ負ければ終わり。勝利が絶対条件となる一戦で、またしても快音が本拠地に鳴り響いた。0−0の2