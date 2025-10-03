◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第3戦パドレス―カブス（2025年10月2日シカゴ）パドレスのダルビッシュ有投手（39）が2日（日本時間3日）、カブスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に先発。勝った方が地区シリーズに進出する大一番に臨んだが、1回0/3、21球を投げ4安打2失点で降板した。初回先頭のブッシュに右前打されたが、続くホーナーをスライダーで遊ゴロ、ハップを空振り三振に仕留める。ホーナーの二塁