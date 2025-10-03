[10.2 EL第2節 ゲンク 0-1 フェレンツバーロシ]ゲンク(ベルギー)は2日、開幕2連勝を目指したUEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ第2節でフェレンツバーロシ(ハンガリー)に0-1で敗れた。FW伊東純也は先発出場して60分間のプレーになった。伊東は前半3分、FWオ・ヒョンギュがファウルを受けてFKを獲得するとクイックリスタート。相手の隙を突くキックで最終ラインの背後へ走ったDFザカリア・エル・ワアディにピタリと合わ