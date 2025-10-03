本日10月3日（金）よる9時 日本テレビ系にて、「金曜ロードショー40周年特別番組」を放送。前身の番組「水曜ロードショー」が金曜日に移動し、「金曜ロードショー」としてスタートしたのが1985年10月4日（金）。明日で40周年となる事を記念して、今夜は過去に放送された作品から、視聴者リクエストの多かった名シーン30を一挙大公開！「金曜ロードショー」ならではのトリビア情報付き。石田ゆり子、大竹しのぶ、木村拓哉、長澤まさ