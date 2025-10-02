「ワイルドサイド ヨウジヤマモト（WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO）」が、「ショット（Schott）」との初のコラボレーションアイテムを10月8日に発売する。WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、HARAJUKU、公式オンラインストア、「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」阪急MEN'S TOKYOで取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボでは、シープレザーを用いたアメリカ製レザートラッカージャケットを製作。袖を太めに設計してゆとりを持たせ