サイバー攻撃の影響を受けシステム障害が発生したと、9月29日に発表したアサヒグループホールディングス。生産や出荷を停止してから4日目となりますが、飲食店にも影響が出始めています。■居酒屋店長「ラストアサヒです」2日に取材した都内の居酒屋では…。居酒屋店長「酒屋の在庫がなくなったから、サッポロを持ってきてくれたんだと思う」届いたのは、別のメーカーのビールでした。アサヒの在庫はあるのでしょうか？──これ