米ホワイトハウスで記者団に話すレビット報道官＝2日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】ホワイトハウスのレビット報道官は2日、予算切れに伴う政府機関の一部閉鎖を受け、数千人規模の政府職員の解雇を検討していると明らかにした。当面の政府支出を賄うつなぎ予算の成立に反対する野党民主党に責任があるとの非難を繰り返し、圧力を強めた。ただ閉鎖中に解雇することの違法性を指摘する声もある。3日朝に予定されて