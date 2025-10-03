今季限りでの退団が発表されている広島の田中広輔内野手（３６）と松山竜平外野手（４０）がシーズン最終戦の４日・ヤクルト戦（マツダ）に出場することが２日、決定した。新井貴浩監督（４８）が２人の昇格を明言。２０１６年からのリーグ３連覇に大きく貢献した功労者に特別な舞台が用意された。それだけの貢献をしてきて、それだけ愛されてきた。この舞台は広島で２人が歩んできた道をたたえるものだ。田中、松山が球団と来