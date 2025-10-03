日向坂46の公式サイトで展開中の企画「五期生のぽかぽか写真館」にて、9月30日に坂井新奈、10月1日に高井俐香、2日に片山紗希のグラビアが公開された。【写真】全員かわいすぎる日向坂46・五期生のグラビアをまとめてチェック「五期生のぽかぽか写真館」では、今年3月に加入した五期生10人を順次紹介。24日の松尾桜を皮切りに、連日の公開がファンの注目を集めている。グループ最年少メンバーの坂井はぬいぐるみを手にした