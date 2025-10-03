ロックバンド「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」のベース・Ｎｏｂが、結婚していたことを明かした。Ｎｏｂは３日までに自身のＳＮＳを更新すると、保護犬を迎え入れたことをつづった上で、最後に「本日ＭＣで軽く話しましたが実は私結婚してます笑もう良い年ですからね〜」と突然の発表。この投稿にはメンバーのｈｉｒｏ、ｈｉｒｏの妻で女優の山本舞香も「いいね」を押すなど、多くの反響を集めている。Ｎｏｂはまた、保護犬