これは筆者自身の体験です。4歳の息子が初めての習い事に挑戦する時、私は少し不安を感じながらも、彼の成長を願って体操教室に申し込みました。息子の人見知りを心配していましたが、予想に反して、彼は堂々と教室に向かい、新しい挑戦を楽しむ姿を見せてくれました。この出来事を通じて、親の予測に頼らず、子どもの可能性を信じる大切さを学びました。 息子の初めての習い事、驚きの成長 4歳の息子が初めての習い事を始める