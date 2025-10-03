デジタル全盛の現代であっても紙が必要になる場面は多々あります。その代表的な場面のひとつが名刺交換で、カードケースはビジネスパーソンの必需品です。また、アイデアや思考をまとめる際にはデジタルよりも記入方法に制限がなく一覧性が高いなど、まだノートを使うシーンは何げに多いもの。このカードケースとノートブックを兼ね備えたアイテムがモレスキンから登場。それが、ISSEY MIYAKEで知られるMIYAKE DESIGN STUDIOとのク