放送作家、タレントで、1978年から89年までラジオ大阪で放送された深夜番組「鶴瓶・新野のぬかるみの世界」で知られた新野新さん（しんの・しん、本名同じ）が9月25日午後8時2分、大阪市内の病院で老衰のため死去していたことが2日、分かった。90歳だった。新野さんの門弟一同が発表した。 【写真】「ぬかるみの世界」のディレクター岩本重義さんと貴重な一枚 葬儀・告別式は近親者で執り行った。お別れの会は、生前行