れむこさんの漫画「うちの子天パ問題」がインスタグラムで700以上の「いいね」を集めて話題となっています。天然パーマ（天パ）がコンプレックスだった両親から生まれた息子は、同じく天パ。息子がコンプレックスを抱かないように、天パを褒めて育てていましたが、ある日…という内容で、読者からは「言葉掛けで気持ちは変わりますよね」「大人になったら天パのよさが分かると思う」などの声が上がっています。天然パーマを褒