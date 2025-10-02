本田技研工業株式会社は、2025年10月29日～11月9日に東京ビッグサイトにて開催する「Japan Mobility Show 2025」において、Hondaの総合モビリティ技術を体現するブースを出展する。 同ブースでは、「Honda 0シリーズ」新型SUVプロトタイプをはじめ、四輪小型EV、電動二輪、e-MTBの4モデルを世界初公開する。さらに、航空機や再生可能燃料を使用するロケットなど、陸・海・空にわたる革新技術を展示予定で