「承認欲求」を満たすため――。おぞましい犯行に手を染めた鬼畜教師は、初公判でこう供述した。全国で増え続ける、教員による性犯罪。変態教師を教壇から撲滅すべく、教育現場の実態に迫る！（全3回中の1回目／続きを読む）【画像】給食の食器や児童の楽器に体液をつけていた鬼畜教師・水藤翔太被告(34)。近隣では有名な“教育家庭”で育ち、子どもたちから「喋りやすいお兄ちゃん」と親しまれていた。◆◆◆愛知県警が総力を上