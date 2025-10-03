哲学対話の実践や批評の現場からはどんな言葉の風景が見えるのだろう。新著『さみしくてごめん』を上梓した作家・永井玲衣さんと、往復書簡『晴れ姿の言葉たち』（宮田愛萌さんとの共著）が話題の書評家・スケザネさんによる、初の公開対談が実現した。【写真】この記事の写真を見る（6枚）◆◆◆スケザネさん（左）、永井玲衣さん（右）私たちのまわりに政治的、社会的でないもは何一つないスケザネ永井さんの新刊『さみしく