戸郷は今季開幕投手を託されたが、勝ち星が伸びず苦しんだ（C）産経新聞社阪神が独走し、ダントツの強さを見せた今季のセ・リーグ。最後まで注目を集めたのがDeNAと巨人による2位争いでした。結果的にDeNAが2位を確定、クライマックス・シリーズ（CS）ファーストステージを、本拠地の横浜スタジアムで開催させることを決めたのです。【動画】逆方向でも確信歩き…リチャード驚愕の7号3ランをチェック優勝はともかく、2位になる