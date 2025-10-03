投打で違いを生み出し、存在感を示し続けた大谷。そのパフォーマンスに賛辞は尽きることがない(C)Getty Images今季に二刀流の復活を印象付けた大谷翔平（ドジャース）の声価は天井知らずで高まっている。現地時間9月28日に行われたマリナーズ戦で25年のレギュラーシーズンを終えた大谷は、凄まじい数字の数々を残した。打者としてはリーグ2位の55本塁打に加え、リーグトップの146得点とOPS1.014を記録。6月に右肘の手術から実