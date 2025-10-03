日本サッカー協会（JFA）は2日、10月8日（水）に集合しウズベキスタン・タシケントで行われる国際親善試合に参加するU-16日本代表メンバー20名を発表した。チームを率いるのは小野信義監督。招集リストは以下の通り。GK：12．佐藤大翔（浦和レッズユース）1．大下幸誠（鹿島アントラーズユース）DF：15．石村琢人（FC東京U-18）19．熊田佳斗（RB大宮アルディージャU18）5．川井浬（ツエーゲン金沢U-18）17．原田爽潤（東京ヴェルデ