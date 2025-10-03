将棋の藤井聡太七冠が、10月3日から始まる竜王戦七番勝負を前に検分に臨みました。将棋界の最高峰、竜王戦の7番勝負、東京の能楽堂で行われる第1局を前に、藤井聡太七冠(23)と挑戦者の佐々木勇気八段（31）が、会場や駒を確認する検分を行いました。竜王4連覇中の藤井七冠は、史上3人目となる「永世竜王」の資格獲得を目指します。佐々木八段は藤井七冠のデビュー連勝記録を止めた相手で、初のタイトル獲得に挑みま