現地10月5日（日）に、フランスのパリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞（G1）の出馬表が発表された。●凱旋門賞（G1）第5レース2400メートル（芝・右）JRA発売レース（日本時間10月5日（日）23時05分（現地時間16時05分）発走予定）・出走予定JRA所属馬アロヒアリイ（牡3・美浦・田中博康厩舎）クロワデュノール（牡3・栗東・斉藤崇史厩舎）ビザンチンドリーム（牡4・栗東・坂口智康厩舎）日本の悲願かかる馬番：1ジアヴェ