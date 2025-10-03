先週のスプリンターズＳは、本当に惜しい２着。スタートが決まって、展開の読みもハマり、なによりもジューンブレアが素晴らしい走りをしてくれたんですが、勝ち馬の徹底マークにしてやられました。三浦皇成騎手は、これが127度目のＧ１挑戦での初勝利。「おめでとう。長かったな」と声をかけて、それで彼が泣きそうになったと言っていますが、そんなに気の利いた言葉でもなかったような。まあ、デビュー18年目ですから感激す