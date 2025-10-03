4年前、クロノジェネシスとともに凱旋門賞に挑んだが悔しい結果に終わった斉藤崇史調教師。その経験を糧に、今年は日本ダービー馬クロワデュノールで再び凱旋門賞に挑む。シャンティイでの共同記者会見で斉藤師は「2021年の時は、レース終わってすぐにトレーニングがハードだったかなと思いました。その後ドバイ、サウジと色々な国に行かせてもらいました。その中で色々な馬たちが色々なことを教えてくれました。4年間で積み上