きょうは、前線や低気圧の影響で西日本を中心に雨雲が広がりそうです。東日本は次第に雲が多くなりますが、気温の高い状態が続くでしょう。北日本は秋晴れとなり、札幌で27℃など、きのう以上に気温が高くなりそうです。北日本は高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしよう。上空の寒気は退いていくため、安定した秋晴れとなりそうです。西から低気圧や前線が近づくため、九州や四国、中国地方は朝から雨が降りやすく、お昼ごろに