10月1日（水）、フランス・シャンティイで行われた共同記者会見で、坂口智康調教師は管理馬ビザンチンドリームの現状について「馬はフレッシュで今は良い状態にあると思っています。フォワ賞でいい勝ち方が出来て本番が楽しみ。前走から状態もまたもう一段か二段くらい上がっているかなと思います」と語り、充実ぶりを強調した。ビザンチンドリームは春の天皇賞（G1・芝3200m）で2着に入り、その後サウジアラビアのレッドシー