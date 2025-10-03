◆パ・リーグオリックス５―６西武（２日・京セラドーム大阪）どこまでもチーム思いな男だ。西武・今井は６回５安打４失点、７奪三振で１０勝目。３年連続の２ケタ勝利に到達したエースは「今日は援護もありましたし、そこに感謝したい。うちは（中継ぎも）いいピッチャー多いので、ほんとに誇れると思う」と喜びより先に、白星をサポートしてくれた同僚への感謝を口にした。今季最終登板。３回に２失点し、６回には若月に右