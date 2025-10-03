モノやサービスの値上がりが止まらない昨今。公認会計士・税理士で、著書に『最強の投資と節税 二刀流税理士のお金の増やし方』がある永江将典氏は、「まじめに働いていても、あなたのお金はこれからも減っていく」と警鐘を鳴らす。インフレ、増税、年金改悪……。永江氏が、私たちが置かれているシビアな現実を解説する。あなたのお金はこれからも減っていく日本は、世界有数の豊かな国です。しかしあなたは、その豊かさを実感し