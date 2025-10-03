◆第６０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル）第６０回京都大賞典（５日、京都）でプラダリアの手綱を執る高杉吏麒騎手（２０）＝栗東・藤岡厩舎＝は先週、通算１０１勝に到達。今週から一般レースも減量なしとなる。節目の記録も通過点に過ぎない。デビュー２年目の高杉は、１９歳最後の日となった先週土曜（９月２７日）に阪神１２ＲのタカネノハナコサンでＪＲＡ通算１００勝を達成。「今年の