◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第３戦カブス―パドレス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が２日（日本時間３日）、ワイルドカードシリーズ第３戦となる敵地・カブス戦に先発し、初回を無失点に切り抜けた。先頭ブッシュは右安を許したが、後続を遊ゴロ、空振り三振。２死一塁から盗塁を試みたホーナーを捕手ケリーが好返球で阻止した。注目は「５番・右翼」で先