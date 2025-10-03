9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）において、FRB（連邦準備理事会）は昨年12月以来、約9カ月ぶりとなる25bp（1bp＝0.01％）の利下げを決めた。マーケットの注目は、アメリカが年内にあと何回の利下げを継続するかと、日銀が年内利上げを実施するのかどうかに移っているが、その動向はなお不透明だ。みずほリサーチ＆テクノロジーズのエグゼクティブエコノミスト・門間一夫氏に日銀の「利上げの判断基準」について聞いた。＊＊