2025年9月期および2025年度上半期日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は、2025年9月期および2025年度上半期（2025年4月〜9月）の新車販売台数（速報値）を発表した。【画像】マイナーチェンジされたスズキ・アルト・ラパン/ラパンLCをみる全108枚日本自動車販売協会連合会がまとめた登録車の2025年9月期の新車販売台数は、前年同月比3.3％減の26万5391台と3カ月連続でのマイナス。また、全国軽自動車協会連合会が