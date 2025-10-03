子どもの成長に寄り添う、やりがいに満ちた仕事である教師。しかし、その教育現場で今、心身の限界を超えるほどの長時間労働が常態化し、教壇を去る決断を迫られる人が後を絶ちません。月収30万円、月の残業150時間――。ある若手教師の告白です。生徒のため……終わりなき長時間労働「子どもの成長を間近で支えられる、素晴らしい仕事だと思っています」元公立中学校教師の池田奨太さん（28歳・仮名）。大学時代、教育実習で感じ