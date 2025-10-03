º´²ì¸©·Ù²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¡Ê²ÊÁÜ¸¦¡Ë¿¦°÷¤Ë¤è¤ëDNA·¿´ÕÄê¤ÎÉÔÀµ¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¡ÊÅÄÃæÍøÉð²ñÄ¹¡Ë¤Ï2Æü¡¢¡Ö·º»ö»ÊË¡À©ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤òº¬Äì¤«¤éÍÉ¤ë¤¬¤¹¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÅ°ÄìÅª¤ÊÄ´ºº¤È¸¡¾Ú¤òµá¤á¤ë²ñÄ¹À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÂçÊ¬¸©·Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´ºº¤·¡¢·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ÕÄêµ¡´Ø¤ò·Ù»¡¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿µ¡´Ø¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍ×