2020年7月の豪雨によって、大きな被害が出た大分県日田市天瀬町。現地では、温泉街を流れる玖珠川の氾濫で流失した新天瀬橋（旧橋）の破片を使ったモニュメントづくりと、災害伝承碑の製作が進められている。手がけるのは、彫刻家の森貴也さん（44）＝竹田市。同町湯山の天瀬温泉公園で4日に開かれるライトアップイベントの中で、森さんはモニュメントに込めた思いなどを解説する。森さんは熊本県玉名市出身。天瀬町の住民グル