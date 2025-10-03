熊本県山鹿市鹿央町のウイスキー製造会社「山鹿蒸溜（じょうりゅう）所」は4日から、県内で初めてとなるシングルモルトウイスキーの販売を始める。3年以上のたる熟成を経た新製品は「山鹿ザ・ファースト」。山鹿灯籠踊りを舞う女性たちからイメージしたエレガントさを追求して、商品化したという。同社は「山鹿の自然の恵みを受けたウイスキーで、地域活性化にも貢献したい」としている。山鹿蒸溜所は「ジャパニーズウイスキ