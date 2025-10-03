佐世保港に面した工業・商業地域の長崎県佐世保市干尽（ひづくし）町。戦時中に兵器が置かれた倉庫群は現在、国内外から船で運ばれた飼料などを保管し、九州一円から集まる牛、豚の食肉加工や競りを行うセンターもある。同市の税理士法人ウィズランは、市民が立ち寄る機会が少ない一帯を散策するイベント「干尽前畑探検隊。」を12日（午前10時〜午後3時）に企画。地域の歴史や企業の魅力、役割を知るチャンスとPRする。ウィズ