大島造船所（長崎県西海市）は、同市の旧大島中跡地に複合施設を建設すると発表した。子育て支援や余暇を楽しめる場にしようと、同市にはなかった屋内型の児童遊具施設も入る。開館は27年春ごろになる。発表は9月29日。西海市によると同市初の複合施設で、約1800平方メートルの敷地に飲食店などのほか行政運営の児童館も開館する予定という。24年4月に同市と大島造船所、十八親和銀行（長崎市）による「西海市の地方創生を考