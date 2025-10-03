佐賀県議会事務局は2日、政治倫理条例に基づき公開した2022年から24年の3年間の所得報告書について、西久保弘克議員（自民党）が計約1630万円を過少に報告していたとして、訂正を申し出たと発表した。西久保氏によると、兼業している農業の経費として計上していた飲食交際費などが税務署に認められず、所得税の修正申告を行ったという。西久保氏は「収入隠しは一切ない。税務署とは見解の相違があるが、しっかり対応することに