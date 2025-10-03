佐賀県公安委員会は2日、定例会を開き、県警科学捜査研究所（科捜研）元職員のDNA型鑑定不正を巡り、県警に対し、再発防止に向けた提言をまとめ、公表した。提言で公安委は計12回にわたり県警から詳細な報告を受け、徹底した調査や厳正な対応を求めていることを説明。捜査や公判に影響はなかったとした上で「本来厳正であるべき鑑定業務の信頼性を損ない、県民の県警に対する信頼を大きく失墜させるものとして、極めて深刻に受