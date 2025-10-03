佐賀大学長に1日付で就任した野出孝一氏（64）が2日、記者会見を開いた。野出氏は「実践智で未来を拓く」をテーマに掲げ、企業と連携して実地体験などを積極的に取り入れていく考えを強調。「単純な知識だけでなく、実践的に学び人間力を養った学生を社会に輩出する」と抱負を述べた。任期は4年間。実践的なカリキュラムは1年次から導入し、「社会の中で課題を見つけ、成果をどう実装するか考えながら取り組む研究」につなげる