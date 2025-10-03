西九州新幹線のJR嬉野温泉駅（佐賀県嬉野市）が、鉄道の車両や駅舎のデザインを評価する国際コンテスト「ブルネル賞2025」の駅舎部門で、奨励賞に選ばれた。1日、駅舎を手がけた鉄道建設・運輸施設整備支援機構（鉄建機構）の関係者が市役所を訪れ、村上大祐市長に受賞を報告した。英ロンドンで9月24日にあった授賞式で発表された。駅舎、車両など4部門に世界各地から120点以上の応募があり、優秀賞にはJR長崎駅を含めた21点