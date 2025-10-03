バスケットボール、Bリーグ2部（B2）が2日、静岡県藤枝市の静岡県武道館で開幕し、昨季西地区王者の福岡が75−62で静岡を破って白星発進した。2点を追う第3クオーター、バーレルのダンクシュートで勝ち越し。悪性腫瘍で8月に手術した井手も出場した。B2は今季東西各7チームで編成。福岡のホーム開幕戦は11日、照葉積水ハウスアリーナ（福岡市）で福島と対戦する。1部（B1）は3日開幕。成績による昇降格制度は廃止され、来季は