ソフトバンクの牧原大成内野手（32）が2日、自身初の規定打席到達と育成出身で初の首位打者獲得に意気込みを示した。シーズン規定打席まではあと3打席。残り2試合だけに到達は濃厚な状況だが「最後までけがをせずにやるだけ」と気を引き締める。2022年は規定打席までわずか2打席届かなかった。育成出身で今季はプロ15年目。レギュラーの証しとも言える規定打席到達には強いこだわりを持っており「今年ここまでやれるとは思って